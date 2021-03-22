Опорник "гелиополитов" может перебраться на Туманный Альбион, сообщает Mundo Deportivo.

Манчестер Сити, Ливерпуль и еще 2 гранда АПЛ выстроились за "наследником Холанда"

Выступления Родригеса активно мониторит Арсенал. "Канониры" рассматривают вариант с предложением о трансфере аргентинца с опытом выступлений за национальную сборную (10 поединков). Родригес проводит только первый полный сезон за Бетис, но уже стал одним из лидеров команды Пеллегрини. Его переход в январе 2020-го стоил севильцам 3 млн евро.

В нынешней кампании Гвидо Родригес провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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