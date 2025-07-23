Арсенал 23 июля проводит первый товарищеский матч межсезонья против итальянского Милана. Александр Зинченко попал в стартовый состав.

Арсенал сыграет против Милана в товарищеском матче на Национальном стадионе Сингапура. Начало игры в 14:30 по киевскому времени.

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За "канониров" дебютирует полузащитник Кристиан Ньоргор. Также в целом оптимальный стартовый состав Микель Артета неожиданно включил Александра Зинченко, который воспользовался отсутствием защитников Габриэла и Тимбера. Мартин Субименди остался на скамейке запасных, где также находятся воспитанники Арсенала Макс Доуман и Марли Салмон.

Игру можно посмотреть, в частности, в прямом эфире на Arsenal.com и в официальном приложении, приобретя Match Pass.

Арсенал: Рая, Уайт, Салиба, Калафьори, Зинченко, Ньоргор, Райс, Нванери, Мартинелли, Сака, Хаверц.

Где смотреть матч Арсенал – Милан онлайн? Игру транслируют каналы, с которыми можно ознакомиться на скрине ниже.