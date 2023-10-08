Арсенал – Манчестер Сити: Зинченко в старте на топ-матч АПЛ – онлайн-трансляция
Арсенал принимает Манчестер Сити в центральном матче 8-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Арсенал – Манчестер Сити начинается в 18.30 по киевскому времени. Смотреть игру можно только на платформе Setanta Sports.
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Александр Зинченко выходит с первых минут на левом фланге обороны Арсенала. Лидер "канониров" Сака не попал в заявку. Пеп Гвардиола снова доверился молодому Льюису.
Манчестер Сити после 7 туров набрал 18 очков, потерпев одно поражение – в прошлом туре от Вулверхэмптона. Арсенал имеет на один балл меньше.
Стартовые составы команд
Арсенал: Рая – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Жоржиньо, Райс – Жезус, Нкетиа, Троссар.
Запасные: Рамсдейл, Томиясу, Кивиор, Партей, Смит Роу, Виейра, Нелсон, Мартинелли, Хаверц.
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол – Льюис, Ковачич – Силва, Альварес, Фоден – Холанд.
Запасные: Ортега, Филлипс, Стоунз, Грилиш, Доку, Гомес, Аканджи, Нуньеш, Бобб.