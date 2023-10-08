Арсенал принимает Манчестер Сити в центральном матче 8-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Арсенал – Манчестер Сити начинается в 18.30 по киевскому времени. Смотреть игру можно только на платформе Setanta Sports.

Зинченко подвергся уничижи́тельной критике из-за поддержки Израиля – поступок украинца вызвал возмущение

Александр Зинченко выходит с первых минут на левом фланге обороны Арсенала. Лидер "канониров" Сака не попал в заявку. Пеп Гвардиола снова доверился молодому Льюису.

Манчестер Сити после 7 туров набрал 18 очков, потерпев одно поражение – в прошлом туре от Вулверхэмптона. Арсенал имеет на один балл меньше.

Стартовые составы команд

Арсенал: Рая – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Жоржиньо, Райс – Жезус, Нкетиа, Троссар.

Запасные: Рамсдейл, Томиясу, Кивиор, Партей, Смит Роу, Виейра, Нелсон, Мартинелли, Хаверц.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол – Льюис, Ковачич – Силва, Альварес, Фоден – Холанд.

Запасные: Ортега, Филлипс, Стоунз, Грилиш, Доку, Гомес, Аканджи, Нуньеш, Бобб.