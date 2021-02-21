Матч и онлайн-трансляция Арсенал – Манчестер Сити стартовал в 18:30 по Киеву. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла 17 матчей подряд во всех турнирах и уверенно возглавляла турнирную таблицу АПЛ. Арсенал на момент начала игры шел 10-м, отставая от зоны ЛЧ на 11 пунктов. Александр Зинченко начал поединок в стартовом составе на позиции левого защитника. Также с первых минут вышли Фернандиньо, Кевин де Брюйне и Илкай Гюндоган, которые залечили повреждения.

Уже первая атака Сити привела к опасности. Бернарду Силва нашел Стерлинга на углу вратарской, тот успел пробить дважды – неудачно. Но уже на 2-й минуте гости забили. Рубен Диаш со своей половины поля отдал диагональ на Мареза, тот расшатал защитника и навесил в штрафную, где Стерлинг перевисел двух оппонентов и головой (!) поразил ворота Бернда Лено. Ну очень уж просто. Отличное начало для "горожан"!

Рахим мог оформить дубль, но затянул с ударом. Арсенал откровенно провалил старт поединка – "канониры" не могли отдать хотя бы несколько передач подряд даже на своей половине поля, не говоря уже об осмысленных атаках. А вот Сити мог удваивать преимущество, но ударам Мареза и де Брюйне не хватало точности. В первые минуты "горожане" атаковали больше через правый фланг, где действовали активные Марез и Канселу. Александр Зинченко на противоположной бровке был не столь заметным. Зато украинец удачно действовал на своей половине поля, отметившись несколькими перехватами.

Де Брюйне классно заметил Гюндогана в штрафной, но отдал немного засильно. Отличное взаимодействие от подопечных Хосепа Гвардиолы. На их фоне атакующие попытки Арсенала выглядели если не жалко, то как минимум неубедительно. Первый момент у хозяев лишь на 18-й минуте. Тирни отдал на Сака, тот пробил из пределов штрафной, но попал в Обамеянга, который находился в офсайде. Левый защитник Арсенала был едва ли не самый активным в своей команде – после мощного удара Тирни Эдерсон уверенно забрал мяч.

Фернандиньо разогнал атаку Сити и нашел Гюндогана на линии штрафной, однако немец неудачно обработал мяч и упустил момент для удара. Зинченко в течение нескольких секунд дважды удачно сыграл в собственной штрафной, головой выбив мяч подальше от ворот. Манчестер Сити ближе к перерыву сбавил обороты, позволив Арсеналу провести несколько атак, однако навесы и прострелы Тирни (самого активного у хозяев) особой угрозы не несли.

На последних секундах тайма Зинченко проиграл борьбу Бельерину, тот обыгрался с Пепе, а атака завершилась ударом последнего – мимо ближнего угла. Сити провел первый тайм в рваном темпе – в начале казалось, что разгрома не избежать, но впоследствии Арсенал немного отвел игру от своих ворот. Правда, Эдерсон откровенно скучал, считанные разы вступив в игру. 0:1 до перерыва.

Второй тайм начался с удара Зинченко – выше ворот. Снова отличился Александр в атаке – украинец сбросил на де Брюйне, но тот не попал в створ. Активнее начал действовать Зинченко в атаке, но лучший момент упустил Гюндоган. Илкай пробил с линии штрафной после отскока от соперника – сейв Лено! Куда спокойнее заиграли "горожане" во втором тайме – очевидно, что Гвардиола держал в мыслях выездной матч 1/8 ЛЧ против Боруссии М, который состоится 24 февраля. Правда, Арсенал никак не мог этим воспользоваться – команде Артеты не удавалось приблизиться к воротам Эдерсона.

Канселу эффектно крутил шведами в дальний угол из пределов штрафной – чуть неточно. Едва ли не лучший момент после перерыва на две команды. Обамеянг упал в штрафной после контакта со Стоунзом, но Джонатан Мосс не увидел нарушения правил. На 90-й минуте Жезус мог снимать все вопросы, но с линии штрафной пробил значительно выше. Это был последний момент, заслуживающий внимания.

В итоге, 0:1 – Манчестер Сити довел победную серию до 18-ти матчей во всех турнирах (из них 13 – в АПЛ). Подопечные Гвардиолы набрали 59 очков и оторвались от Лестера на 10 пунктов, а на следующей неделе стартуют в плей-офф ЛЧ. Арсенал остался десятым – 34 пункта.

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