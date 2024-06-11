Арсенал, Манчестер Сити и Барселона остались с пустыми руками – звезда Бундеслиги принял решение в стиле Холанда
Нападающий сборной Словении и РБ Лейпцига Беньямин Шешко останется выступать в Бундеслиге.
Словенский форвард удачно провел кампанию 2023/24 за свой клуб и заинтересовал европейских грандов. Манчестер Сити, Арсенал, Милан и Барселона готовы предложить Беньямину Шешко контракт, но 21-летний игрок имеет другие планы.
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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, нападающий решишь оставить в РБ Лейпциг. Он подпишет новое соглашение на улучшенных условиях. Также стороны включат пункт об уходе Шешко из команды с условиями, которые устроят обоих.
В свое время Эрлинг Холанд принимал решение подобным образом. Сначала норвежец перешел из Зальцбурга в Боруссию, отвергнув идею трансфера в более именитую команду, а уже потом стал игроком Манчестер Сити.
Напомним, Шешко выступает за Лейпциг с 2023 года. В целом он отыграл за немецкий клуб в 42 матчах во всех турнирах. В его активе 18 голов.
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