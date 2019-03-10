Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0 – видео голов и обзор матча

Арсенал победил Манчестер Юнайтед в 30 туре АПЛ (2:0). Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Манчсетер Юнайтед.

Арсенал на правах хозяев сразу начал доминировать в матче, поэтому уже на 12-й минуте "канониры" праздновали гол Гранита Джаки. Игроки Манчестера пытались перехватить инициативу, но лондонцы не собирались терять очки в этом поединке.

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На 69-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота Де Хеа. Нападающий Арсенала Обамеянг хладнокровно удвоил преимущество своей команды.

Итак, 2:0 за Арсеналом, и норвежский тренер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер потерпел первое поражение в чемпионате во главе манчестерского клуба. Произошло это, правда, только в 13-м матче у руля "дьяволов". Благодаря победе Арсенал поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице. Команда Эмери имеет в активе 60 очков. Манчестер Юнайтед остался пятым (58 пунктов).