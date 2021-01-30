Центральный матч 21-го тура АПЛ Арсенал – Манчестер Юнайтед не оправдал ожиданий.

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В первой половине игры манкунианцы имели больше шансов для взятия ворот, но замечательная игра Лено в воротах Арсенала помешала планам подопечных Сульшера. После перерыва острее действовали "канониры". Ляказетт имел хорошую возможность вырвать победу, но его выстрел приняла на себя перекладина.

Ничья оставила Юнайтед на второй строчке, Арсенал – 9-й.

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