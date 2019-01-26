Манчестер Юнайтед победил Арсенал в 1/16 финала Кубка Англии - Погба разрушил план Эмери, Сульшер возрождает традиции МЮ

Манчестер Юнайтед благодаря голам Алексиса Санчеса, Джесси Лингарда и Антони Марсьяля одолел Арсенал на выезде в рамках 1/16 финала Кубка Англии

Кубок Англии 2018/2019, 1/16 финала

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 1:3

Голы: Обамеянг, 43 – Санчес, 31 Лингард, 33, Марсьяль, 82

Оба наставника не удивили стартовыми составами – разве что на воротах вместо Бернда Лено и Давида Де Хеа вышли Петр Чех и Серхио Ромеро соответственно. Кроме того, на поле после травмы появился Алексис Санчес, которому пришлось встретиться со своим бывшим клубом. Тактические формации также были классическими для этого сезона, поэтому в начале матча ничего нового болельщики не увидели.

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Первые 20 минут первого тайма ничем особой яркостью не отличались. Команды осторожно присматривались друг к другу, пытаясь атаковать через фланги. Первый и единственный момент в этот отрезок игры создал МЮ на 11-й минуте, когда Погба на левом краю штрафной обыгрался с Санчесом и оказался перед Чехом – к счастью для хозяев, угол обстрела был острым, а голкипер успел сократить расстояние и забрать мяч. Арсенал ответил аж на 24-й ударом Ивоби метров с 10-ти по центру – на этот раз хорошо отработал Ромеро. Между этими эпизодами произошла досадная травма Сократиса, который в борьбе неудачно приземлился и подвернул ногу.

Ничего не предвещало голов, но на 31-й минуте Манчестер Юнайтед неожиданно повёл в счете – это Алексис Санчес вышел один на один и переиграл Чеха после разрезной передачи Лукаку. Через две минуты Ромелу оформил второй ассист, поддержав контратаку на правом фланге и выкатив мяч на край штрафной под удар Лингарду – 0:2. Арсенал отправился в нокдаун и не создавал ничего оригинального до последних пяти минут тайма, но потом проснулся.

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Первый звоночек прозвучал на 40-й минуте, когда Ремзи метров с 18-ти пробил в сантиметрах от дальней штанги. МЮ намёков не понял, и на 43-й Аарон, ворвавшись на левый край штрафной, накрутил Байли и прострелил на дальнюю штангу – Обамеянгу оставалось забить в пустые ворота, что тот и сделал. В компенсированное время счёт могли сравнять Ляказетт и Мустафи, но выстрел первого с близкой дистанции отразил Ромеро, а второй неточно замкнул подачу с правого фланга.

На старте второго тайма Арсенал полетел отыгрываться, создав супермомент уже на 46-й минуте: Рэмзи замкнул подачу Мейтленд-Найлза ударом головой в девятку с линии вратарской – Ромеро каким-то чудом перевёл мяч над перекладиной! "Гуннеры" ​​провели ещё несколько полумоментов, но МЮ быстро отодвинул игру в центр и даже мог забить третий гол – это Лукаку на 55-й пробил со штрафного чуть выше ворот. Через две минуты бельгиец снова стал героем эпизода, но со знаком "минус": он не удержал равновесие и наступил на лицо Лорану Кошельны. Защитнику Арсенала оказывали помощь целых семь минут, но вернуть его в игру не удалось. Унаи Эмери вынужден был провести вторую вынужденную замену центрбэка.

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Последние 20 минут оказались очень весёлыми. Арсенал отчаянно боролся за ничью, а Манчестер Юнайтед пытался поймать хозяев на контратаке и закрыть игру. На 73-й минуте хозяева получили шанс сравнять счёт: Ляказетт на широком шаге ушел от защитников МЮ и пробил метров с девяти в ближний угол – Ромеро парировал! "Дьяволы" ответили выходом Рэшфорда один на один, но переиграть голкипера ему не удалось (да и арбитры зафиксировали офсайд). Тем не менее, Манчестер не сдался и на 82-й минуте разогнал контратаку, которую мощным ударом из-за пределов штрафной с отскоком от газона завершил Погба. Чех парировал, но Марсьяль сыграл на добивании – 1:3. Это был конец для Арсенала, хотя арбитр добавил к основному времени целых 10 минут.

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Таким образом, Манчестер Юнайтед вышел в 1/8 финала Кубка Англии и продолжил победное шествие под руководством Уле Гуннера Сульшера. "Красные дьяволы" с момента его прихода на тренерский мостик выиграли в восьми матчах подряд.

Погба разрушил план Эмери

Унаи Эмери откровенно перечитал конспекты Маурисио Почеттино, скопировав схему и модель игры Тоттенхэма во втором тайме матча против МЮ – именно в нём Де Хеа выполнил 9000 сейвов. Баск черпает у него идеи не впервые, уже забрав у "шпор" ромб в центре поля. Впрочем, Уле Гуннер Сульшер с тех пор без дела тоже не сидел.

Манчестер Юнайтед в атакующей фазе

"Канониры" начали по схеме 4-2-3-1, в которой Обамеянг мог активно сваливаться к центру. План был рассчитан на инертность Погба в обороне, которая позволяла лондонцам перегружать Матича и Эрреру. Замысел Эмери мог бы сработать, но традиционно освобожденный от игры позади Поль неожиданно перестал отлынивать. Если со "шпорами" у него был только один отбор, то с Арсеналом он выполнил целых восемь (из них шесть – успешных). Повысилось и качество работы француза с мячом: на "Уэмбли" у Погба было девять потерь (пять – на своей половине), а на "Эмирейтс" – только шесть (две на своей).

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Атакующие возможности Поля при этом не сильно пострадали – у него второе место в команде по количеству пасов в атакующую треть (20), 2 из 4 разрезных передач МЮ и удар, после которого Марсьяль забил победный гол.

Эмери пытался перевернуть ход встречи переходом на ромб с Гендузи и Озилом в центре поля и Обамеянгом в нападении. Это решение могло принести успех – Арсенал после замен провёл довольно неплохой атакующий отрезок и мог забить гол, однако общая пассивность Обамеянга (2 удара за игру – 1 гол и 1 заблокированный) и неэффективность Озила провалили замысел Унаи.

Mesut Özil's game by numbers vs. Man Utd:



39 touches

2 tackles

1 offside

0 shots

0 shots on target

0 chances created



Not the impact he would have wished for. pic.twitter.com/NvfzLNPbCt — Squawka Football (@Squawka) 25 января 2019 г.

Сульшер достаточно быстро отреагировал на замены, перестроив Юнайтед на 4-5-1. Таким образом он нивелировал преимущество лондонцев в центре и заставил их насыщать середину за счёт включений защитников. Это позволило Погба и компании эффективно контратаковать, что, в конце концов, и принесло успех.

Сульшер возвращает классический МЮ

Манчестер Юнайтед контролировал мяч всего 37% игрового времени, однако это типичная картина для "красных дьяволов" под руководством Уле Гуннера Сульшера. Норвежский специалист делает ставку на позиционную работу, которая позволяет проводить скоростные контратаки. В послематчевом интервью наставник манкунианцев не скрывал основную идею на поединок с Арсеналом:

"Мы выглядели более структурированными, чем в прошлых матчах. Мы усердно работали над защитой и контратакой. Контрнаступление – это классика Манчестер Юнайтед. Уэйн Руни, Криштиану Роналду, Парк Чжи Сун – мы много забили Арсеналу в гостях за те годы. Нам пришлось отойти глубже. Правильное отношение и работоспособность были важны", – сказал Сульшер.

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Слова об отношении и работоспособности не были пустыми, ведь залог успеха крылся в фантастическом объёме работы. "Красные дьяволы" старались прессинговать на участках продвижения мяча, максимально усложняя этот процесс. Получалось неидеально, ведь классно действовал Аарон Рэмзи – он грамотно открывался между линиями и насыщал перспективные зоны, часто оказываясь и на позиции форварда, и на позициях вингеров. "Канониры" пытались внести хаос в оборону МЮ, но её высокая плотность и неожиданное сопротивление в местах, в которых на это не рассчитывали, заставляли хозяев привлекать к атаке всё большее количество игроков. Это стало хорошей предпосылкой для контригры гостей.

Наиболее показательной и важной цифрой в матче является статистика ударов после быстрых прорывов – 0:3 в пользу МЮ. Все они привели к голам – о такой эффективности контратак фанаты "дьяволов" уже успели забыть. Это было характерной чертой команд сэра Алекса Фергюсона, а за её реализацию следует хвалить, в первую очередь, Ромелу Лукаку и Джесси Лингарда: первый проявил нетипичную мобильность и ощущение момента для передачи, а второй действовал по всему фронту атаки, очень грамотно открываясь и прессингуя. Джесси вообще превратился в одного из самых умных футболистов Англии и самых важных в МЮ – это признаёт и сам Сульшер.

Наставнику манкунианцев пока далеко до своего великого учителя, однако возвращение к традиционному стилю и прогресс в организации игры Манчестер Юнайтед заметны невооруженным глазом.

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Не совсем логичный результат

План Сульшера был разумным, но не идеальным. Гости сделали много для осложнения продвижения мяча, но даже в сверхуспешном первом тайме статистика была слабой. По коэффициенту ожидаемых голов МЮ не наиграл даже на один забитый мяч, а по ударам из опасных зон Арсенал набил двухкратное преимущество. Во втором тайме лондонцы имели минимум два супершанса для того, чтобы сравнять счёт, но блестящая игра Ромеро спасла "дьяволов". Тем не менее, на два гола Арсенал откровенно заслужил.

Общая атакующая статистика гостей убивает своей эффективностью. За весь матч футболисты Манчестер Юнайтед нанесли всего 4 удара в створ – 3 из них превратились в голы, а ещё один стал его первопричиной. На подобную успешность хватило всего шесть ключевых пасов (у Арсенала было целых 11) и 4 разрезных (у "канониров" – 0).

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"Красные дьяволы" проявили прекрасную реализацию, чего не скажешь о подопечных Унаи Эмери. Впрочем, при счёте 2:2 на 46-й или 73-й минутах всё могло пойти по совершенно иному сценарию – а тем более без травм всех центрбеков "гкннеров". Арсенал вынужден был раскрываться с дырой позади (Джака в центре обороны слишком слабый), что и обусловило третий гол. МЮ на Эмирейтс ощутимо повезло, но везёт, как известно, сильнейшим.