Манчестер Юнайтед победил Арсенал в 1/16 финала Кубка Англии - Погба разрушил план Эмери, Сульшер возрождает традиции МЮ

Манчестер Юнайтед благодаря голам Алексиса Санчеса, Джесси Лингарда и Антони Марсьяля одолел Арсенал на выезде в рамках 1/16 финала Кубка Англии

Кубок Англии 2018/2019, 1/16 финала

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 1:3

Голы: Обамеянг, 43 – Санчес, 31 Лингард, 33, Марсьяль, 82

Оба наставника не удивили стартовыми составами – разве что на воротах вместо Бернда Лено и Давида Де Хеа вышли Петр Чех и Серхио Ромеро соответственно. Кроме того, на поле после травмы появился Алексис Санчес, которому пришлось встретиться со своим бывшим клубом. Тактические формации также были классическими для этого сезона, поэтому в начале матча ничего нового болельщики не увидели.

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 1:3 видео голов и обзор матча

Первые 20 минут первого тайма ничем особой яркостью не отличались. Команды осторожно присматривались друг к другу, пытаясь атаковать через фланги. Первый и единственный момент в этот отрезок игры создал МЮ на 11-й минуте, когда Погба на левом краю штрафной обыгрался с Санчесом и оказался перед Чехом – к счастью для хозяев, угол обстрела был острым, а голкипер успел сократить расстояние и забрать мяч. Арсенал ответил аж на 24-й ударом Ивоби метров с 10-ти по центру – на этот раз хорошо отработал Ромеро. Между этими эпизодами произошла досадная травма Сократиса, который в борьбе неудачно приземлился и подвернул ногу.

Ничего не предвещало голов, но на 31-й минуте Манчестер Юнайтед неожиданно повёл в счете – это Алексис Санчес вышел один на один и переиграл Чеха после разрезной передачи Лукаку. Через две минуты Ромелу оформил второй ассист, поддержав контратаку на правом фланге и выкатив мяч на край штрафной под удар Лингарду – 0:2. Арсенал отправился в нокдаун и не создавал ничего оригинального до последних пяти минут тайма, но потом проснулся.

Первый звоночек прозвучал на 40-й минуте, когда Ремзи метров с 18-ти пробил в сантиметрах от дальней штанги. МЮ намёков не понял, и на 43-й Аарон, ворвавшись на левый край штрафной, накрутил Байли и прострелил на дальнюю штангу – Обамеянгу оставалось забить в пустые ворота, что тот и сделал. В компенсированное время счёт могли сравнять Ляказетт и Мустафи, но выстрел первого с близкой дистанции отразил Ромеро, а второй неточно замкнул подачу с правого фланга.

На старте второго тайма Арсенал полетел отыгрываться, создав супермомент уже на 46-й минуте: Рэмзи замкнул подачу Мейтленд-Найлза ударом головой в девятку с линии вратарской – Ромеро каким-то чудом перевёл мяч над перекладиной! "Гуннеры" ​​провели ещё несколько полумоментов, но МЮ быстро отодвинул игру в центр и даже мог забить третий гол – это Лукаку на 55-й пробил со штрафного чуть выше ворот. Через две минуты бельгиец снова стал героем эпизода, но со знаком "минус": он не удержал равновесие и наступил на лицо Лорану Кошельны. Защитнику Арсенала оказывали помощь целых семь минут, но вернуть его в игру не удалось. Унаи Эмери вынужден был провести вторую вынужденную замену центрбэка.

Последние 20 минут оказались очень весёлыми. Арсенал отчаянно боролся за ничью, а Манчестер Юнайтед пытался поймать хозяев на контратаке и закрыть игру. На 73-й минуте хозяева получили шанс сравнять счёт: Ляказетт на широком шаге ушел от защитников МЮ и пробил метров с девяти в ближний угол – Ромеро парировал! "Дьяволы" ответили выходом Рэшфорда один на один, но переиграть голкипера ему не удалось (да и арбитры зафиксировали офсайд). Тем не менее, Манчестер не сдался и на 82-й минуте разогнал контратаку, которую мощным ударом из-за пределов штрафной с отскоком от газона завершил Погба. Чех парировал, но Марсьяль сыграл на добивании – 1:3. Это был конец для Арсенала, хотя арбитр добавил к основному времени целых 10 минут.

Таким образом, Манчестер Юнайтед вышел в 1/8 финала Кубка Англии и продолжил победное шествие под руководством Уле Гуннера Сульшера. "Красные дьяволы" с момента его прихода на тренерский мостик выиграли в восьми матчах подряд.

Погба разрушил план Эмери

Унаи Эмери откровенно перечитал конспекты Маурисио Почеттино, скопировав схему и модель игры Тоттенхэма во втором тайме матча против МЮ – именно в нём Де Хеа выполнил 9000 сейвов. Баск черпает у него идеи не впервые, уже забрав у "шпор" ромб в центре поля. Впрочем, Уле Гуннер Сульшер с тех пор без дела тоже не сидел.

Манчестер Юнайтед в атакующей фазе

"Канониры" начали по схеме 4-2-3-1, в которой Обамеянг мог активно сваливаться к центру. План был рассчитан на инертность Погба в обороне, которая позволяла лондонцам перегружать Матича и Эрреру. Замысел Эмери мог бы сработать, но традиционно освобожденный от игры позади Поль неожиданно перестал отлынивать. Если со "шпорами" у него был только один отбор, то с Арсеналом он выполнил целых восемь (из них шесть – успешных). Повысилось и качество работы француза с мячом: на "Уэмбли" у Погба было девять потерь (пять – на своей половине), а на "Эмирейтс" – только шесть (две на своей).

Атакующие возможности Поля при этом не сильно пострадали – у него второе место в команде по количеству пасов в атакующую треть (20), 2 из 4 разрезных передач МЮ и удар, после которого Марсьяль забил победный гол.

Эмери пытался перевернуть ход встречи переходом на ромб с Гендузи и Озилом в центре поля и Обамеянгом в нападении. Это решение могло принести успех – Арсенал после замен провёл довольно неплохой атакующий отрезок и мог забить гол, однако общая пассивность Обамеянга (2 удара за игру – 1 гол и 1 заблокированный) и неэффективность Озила провалили замысел Унаи.

