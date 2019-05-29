"Арсенал любит тебя больше, чем тебе кажется", – фанаты "канониров" спели для Мхитаряна перед финалом Лиги Европы

Болельщики Арсенала не забывают о своем армянском любимце Генрихе Мхитаряне в Баку накануне финала ЛЕ против Челси.

Сторонники Арсенала громко поддерживают хавбека "канониров" Генриха Мхитаряна, который не приехал вместе с командой на финал Лиги Европы в столицу Азербайджана.

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"Арсенал любит тебя больше, чем тебе кажется. Это для тебя, Мхитарян", – затянули фанаты на одной из улиц Баку.

Напомним, Генрих решил пропустить финальный матч, из-за политического напряжения между Арменией и Азербайджаном.

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