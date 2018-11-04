Арсенал – Ливерпуль – 1:1 – видео голов и обзор матча

Арсенал дома сыграл вничью с Ливерпулем в 11 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Ливерпуль.

В первом тайме командам так и не удалось открыть счет. В середине второй половины Милнер вывел Ливерпуль вперед, но в конце матча Ляказетт спас Арсенал от поражения.

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После этого матча Ливерпуль единолично возглавил турнирную таблицу АПЛ, но Манчестер Сити проведет свой поединок завтра и в случае победы сможет опередить "красных". Арсенал опустился на 5 место.

Англия, АПЛ, 11-й тур

Арсенал – Ливерпуль – 1:1

Голы: Ляказетт, 82 – Милнер, 62