Арсенал – Ливерпуль: стартовые составы на Суперкубок Англии
Арсенал и Ливерпуль открывают английский сезон матчем за Суперкубок. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч за Суперкубок Англии Арсенал – Ливерпуль начнется в 18:30. Телетрансляция пройдёт на канале "Setanta Sport", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Стартовые составы
Арсенал: Мартинес – Беллерин, Холдинг, Давид Луис, Тирни – Мейтленд-Найлс, Элнени, Джака, Сака – Нкетиа, Обамеянг
Запасные: Лено, Соареш, Салиба, Колашинац, Олаинка, Уиллок, Нельсон, Смит-Роу, Джонс-Джулс
Ливерпуль: Алиссон – Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Вейналдум, Милнер – Салах, Мане, Фирмино
Запасные: Адриан, Кейта, Груич, Джонс, Минамино, Цимикас, Брюстер, Эллиот, Куметио