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Арсенал – Ливерпуль: стартовые составы и онлайн-видеотрансляция матча АПЛ

21:25 - Читати українською
Арсенал – Ливерпуль: стартовые составы и онлайн-видеотрансляция матча АПЛ
Арсенал – Ливерпуль: стартовые составы и видеотрансляция матча АПЛ

Арсенал в рамках 36-го тура АПЛ принимает Ливерпуль. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию встречи – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 36-го тура АПЛ Арсенал – Ливерпуль начнётся в 22:15 по киевскому времени. Онлайн-видеотрансляция встречи доступна на "Setanta Sports" и в этой новости, также "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

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Стартовые составы:

Арсенал:

Ливерпуль:

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Теги
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