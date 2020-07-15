Арсенал – Ливерпуль: стартовые составы и онлайн-видеотрансляция матча АПЛ

Арсенал в рамках 36-го тура АПЛ принимает Ливерпуль. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 36-го тура АПЛ Арсенал – Ливерпуль начнётся в 22:15 по киевскому времени. Онлайн-видеотрансляция встречи доступна на "Setanta Sports" и в этой новости, также "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

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Стартовые составы:

Арсенал:

Five changes from the weekend...



️ Cedric, Holding, Saka, Torreira, Nelson

️ Bellerin, Mustafi, Kolasinac, Ceballos, Aubameyang#ARSLIV — Arsenal (@Arsenal) July 15, 2020

Ливерпуль: