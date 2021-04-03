Арсенал принимает Ливерпуль в рамках 30-го тура АПЛ. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на Футбол 24.

Арсенал встретится с Ливерпулем сегодня, 3 апреля, начало поединка в 22:00. Следить за онлайн-трансляцией поединка можно на Футбол 24.

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Несмотря на громкую вывеску матча, команды располагаются вне топ-4 АПЛ, перед 30-м туром подопечные Клоппа заняли седьмую строчку, "канониры" – 9-е. Гости отстают от зоны Лиги чемпионов на 5 очков. Из-за осечки Челси Ливерпуль получил дополнительную мотивацию на бой с Арсеналом, который также еще имеет шансы побороться за верхние места.

Стартовый состав Арсенала:

Four changes from last time...



️ Holding, Gabriel, Ceballos, Pepe

️ David Luiz, Mari, Xhaka, Saka#ARSLIV — Arsenal (@Arsenal) April 3, 2021

Стартовый состав Ливерпуля: