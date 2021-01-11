Прогресс 21-летнего израильтянина не остался незамеченным. Английские клубы не против видеть молодую звезду Шахтера в своем составе.

Соломон признался, почему не спешит покидать Шахтер

Прежде всего, речь идет об Арсенале. По информации Gooner, лондонцы давно следят за Соломоном и готовы к решительным действиям. Не исключено, что "горняки" получат предложение уже зимой, но вероятность трансфера по окончании сезона намного выше. Также игрок интересен Лидсу и Манчестер Сити.

Напомним, контракт 21-летнего израильтянина с "горняками" рассчитан до 2024 года. Текущая цена Соломона Тransfermarkt – 7 млн ​​евро. После своего перехода в Шахтер Соломон сыграл за клуб 62 матча, в которых забил 12 голов и отдал 7 ассистов.

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