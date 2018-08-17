Арсенал-Киев – Черноморец: анонс матча УПЛ

Арсенал-Киев дома принимает Черноморец в рамках 5-го тура УПЛ. Анонс и прогноз матча читайте на Футбол 24.

Арсенал-Киев – Черноморец

16 августа, 19:00, Киев, стадион имени В. Лобановского

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Арсенал-Киев – главный аутсайдер чемпионата прямо сейчас. В активе команды Раванелли ноль очков и всего один забитый мяч при восьми пропущенных. Таким результатам легко не удивляться, когда команда меняет около 30 футболистов за менее, чем месяц – даже официальный сайт клуба долгое время не успевал внести всех игроков в меню. Главный тренер киевлян и их капитан после игры против Мариуполя в третьем туре говорили о каком-то улучшении качества игры – и оно действительно было, хотя и едва ощутимо – но уже в следующем матче Арсенал-Киев проиграл, по сути, не создав ничего. Подопечные Раванелли продолжают лететь в крутом пике – и края этому пока не видно.

Предыдущий матч

16.08.2013. 6-й тур чемпионата Украины-2013/2014.

Черноморец – Арсенал-Киев – 1:0

Гол: А. Антонов (53).

Черноморец по всем прогнозам должен был находиться недалеко от Арсенала, ведь после "вылета" из УПЛ руководство одесситов распустило основной состав, оставив новому тренеру – Червенкову – молодёжь и остатки команды Фролова. Как ни странно, "моряки" заиграли гораздо лучше, чем в прошлом сезоне, одержав две победы и одну ничью – причем в матчах с сильными коллективами (Олимпик, Десна и Заря соответственно). Черноморец мог иметь даже больше очков, если бы реализовал всё то, что создал в игре против Карпат во втором туре, однако во Львове одесситам не повезло. Словом, Черноморец приятно удивляет, оставляя болельщикам лишь один вопрос: насколько долго продлится эта феерия?

Статистика противостояния Арсенала-Киев против Черноморца:

30 матчей, 13 побед Арсенала-Киев, 5 ничьих, 12 побед Черноморца, разница мячей – 31:25.

В Премьер-лиге: 29 матчей (+13, =5, -11, 30:23)

Кадровая ситуация команд близка к идеальной, хотя иногда кажется, что руководство Арсенала-Киев в трансферном процессе забыло стоп-слово. Так, киевляне подписали ещё одного динамовца – Данила Демьяненко, который стал девятым представителем "бело-синих" в команде. Травмированных или дисквалифицированных в составе киевлян нет – равно как и у Черноморца. Оба тренера имеют полный набор исполнителей и могут выставить сильнейший вариант основы.

"Изюминки" матча:

– Арсенал-Киев не может победить Черноморец в Премьер-лиге на протяжении четырёх игр, однажды сыграв вничью и получив три поражения.

– Черноморец может добыть 90-ю гостевую победу в чемпионатах.

Ориентировочные составы на матч Арсенал-Киев – Черноморец

Арсенал-Киев: Ситало, Дубинчик, Пирич, Елич, Николич, Домбровский, Ориховский, Лола, Баланюк, Бушман, Алексеев

Черноморец: Литовченко, Трубочкин, Грачев, Рыжук, Романюк, Савченко, Смирнов, Татарков, Бабенко, Чорний, Диденко