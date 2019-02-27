Арсенал-Киев урегулировал финансовые вопросы с бывшим владельцем клуба

Бывший владелец и президент Арсенала-Киев Алексей Кикирешко больше не имеет претензий к новому руководству клуба.

Руководство Арсенала-Киев в лице президента Ивицы Пирича и генерального директора Александра Москаленко урегулировали финансовые вопросы с бывшим владельцем клуба Алексеем Кикирешко.

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42-летний экс-глава киевского клуба больше не имеет претензий к новым владельцам. Вероятно, он согласился на получение компенсации, сообщает ТаТоТаке.

Ранее была информация, что Кикирешко настроен вернуть клуб и даже выиграл несколько судебных дел. Напомним, Кикирешко был владельцем и президентом Арсенала-Киев с 2014 по 2017 год.

После 19 туров УПЛ 2018/19 Арсенал-Киев является откровенным аутсайдером чемпионата. В активе киевлян лишь 8 набранных очков.