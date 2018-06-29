Арсенал-Киев собирается арендовать Баланюка

Форвард Вислы Денис Баланюк возвращается в УПЛ и будет играть за киевский Арсенал.

Арсенал-Киев договорился об аренде нападающего краковской Вислы Дениса Баланюка, сообщает Footballhub.

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Баланюк подпишет контракт с "канонирами" на 1 сезон.

21-летний Денис начинал карьеру в школе Днепра, за который в сезоне 2016/17 забил 4 гола в 25 матчах УПЛ.

Прошлым летом, когда Днепр был отправлен во Вторую лигу из-за долгов, Баланюк покинул клуб и присоединился к Висле. Его контракт с польским клубом рассчитан до лета 2020 года с опцией продления еще на сезон.