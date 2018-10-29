Шахтер без проблем разгромил Арсенал-Киев и оторвался от Динамо

Шахтер легко переиграл Арсенал-Киев в рамках 13 тура украинской Премьер-лиги. Счет и отчет о матче читайте на Футбол 24.

Шахтер на неделе уступил в Лиге чемпионов Манчестер Сити, а до этого матча подходил с 2 очками преимущества над Динамо на вершине чемпионата. Арсенал-Киев разместился на противоположном конце турнирной таблицы, но новый наставник "канониров" Вячеслав Грозный обещал дать достойный бой сопернику.

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Именно его подопечные создали первый момент во встрече. Домбровский хорошим разрезным пасом нашел в чужой штрафной Ермаченко, но тот из перспективной позиции не сумел переиграть голкипера. После этого Шахтер полностью взял мяч под свой контроль. Опасными были угловые Ракицкого, который даже не раз пытался выполнить "сухой лист". Несколько шансов упустил Болбат – Сергей никак не мог пробить Ситало.

Самым активным в атаке "горняков" все равно был Ракицкий, чьи дальние выстрелы регулярно беспокоили вратаря Арсенала-Киев. Столичная команда до перерыва оборонялась довольно неплохо, Ситало также регулярно совершал сейвы. Однако под занавес тайма Шахтер все же открыл счет – Алан Патрик дальним ударом застал оппонентов врасплох. Сразу удвоить преимущество мог со штрафного Майкон, но на этот раз Ситало вытащил мяч из-под перекладины.

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Во второй половине встречи ничего не изменилось. Шахтер продолжал наседать на владения хозяев. Арсенал-Киев спасал голкипер, помогал ему и каркас ворот, но на 55 минуте гости забили второй. Патрик из глубины классно нашел Исмаили, а тот выкатил мяч Болбату на пустые ворота – 0:2. Односторонняя игра продолжилась, моменты "горняков" сыпались из рога изобилия.

Тотовицкий из выгодной позиции чудом не попал в створ, очередной удар Болбата потянул Ситало, а вот Коваленко заработал пенальти, который сам и реализовал. Когда счет стал разгромным, Шахтер уже менее интенсивно бег вперед, но и сопернику ничего не позволил создать.

Противостояние первой и последней команды УПЛ завершилось прогнозируемо. Пусть фаворит и сыграл полурезервным составом. Шахтер набрал 34 очка и закрепился в роли лидера первенства – 5 очков преимущества над Динамо, у которого матч в запасе. Арсенал-Киев с 7 баллами остался на дне турнирной таблицы.

Украина. УПЛ, 13 тур

Арсенал-Киев – Шахтер – 0:3

Голи: Патрик, 45, Болбат, 55, Коваленко, 63 (пен)