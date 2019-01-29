Арсенал-Киев просматривает Липартию, Кадимяна и двух игроков из Танзании

Знакомые украинским болельщикам Джаба Липартия и Гегам Кадимян, а также двое футболистов из Танзании находятся на просмотре в Арсенале-Киев.

Киевский Арсенал продолжает искать усиление зимой. По информации канала Футбол 1, пока команда Игоря Леонова просматривает опытного хавбека Джабу Липартию, который ранее выступал в Заре, а также Гегама Кадимяна, последним клубом которого была Ворскла.

"Я Арсенал-Киев сделал, ничего зазорного не будет, если я его похороню", – Литовченко продолжает разборки с клубом

Также в расположении находятся легионеры из Хорватии, Грузии, и двое игроков из Танзании. Обоим 19 лет, один из них защитник, второй – вингер.

Арсенал-Киев после 18 туров находится на последней строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 8 очков.

ПСЖ тратит меньше всего ударов на гол, Шахтер – лучший в Украине, Арсенал-Киев – среди худших в Европе