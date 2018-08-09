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Арсенал-Киев просматривает Гречишкина

16:57 96 Читати українською
Арсенал-Киев просматривает Гречишкина
Дмитрий Гречишкин / фото ФК Шахтер

Полузащитник Дмитрий Гречишкин находится на просмотре в киевском Арсенале.

Арсенал-Киев просматривает хавбека Дмитрия Гречишкина. 26-летний полузащитник уже неделю находится на просмотре в команде Фабрицио Раванелли, однако до подписания контракта дело все еще не дошло. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Twitter.

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Гречишкин получал выгодные предложения от клубов из Молдовы и России, однако сам хавбек настроен остаться в Украине.

Гречишкин вернулся в Шахтер в начале 2018 года. До этого на правах аренды выступал за Зарю. Также в активе хавбека выступления за Ильичевец (ныне – Мариуполь) и Черноморец.

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