toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ФУЛХЭМ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Арсенал-Киев проиграл дело Литовченко: трансферный бан и 500 тысяч гривен за расторжение контракта

14:08 129 Читати українською
Арсенал-Киев проиграл дело Литовченко: трансферный бан и 500 тысяч гривен за расторжение контракта
Сергей Литовченко / Фото ФК Арсенал-Киев

В Палате по разрешению споров ФФУ было рассмотрено дело Сергея Литовченко и Арсенала-Киев.

Юрист Илья Скоропашкин, который представлял интересы Сергея Литовченко, рассказал о решении Палаты споров ФФУ.

"Палата по разрешению споров признала, что футбольный клуб Арсенал-Киев разорвал контракт с Сергеем Викторовичем незаконно. Нам удалось добиться своих целей: было решено, что клуб выплатит компенсацию Сергею Литовченко за безосновательный разрыв контракта в сумме 500 тысяч гривен, а также задолженности по зарплате. Причем, к моменту ее фактической выплаты.

Литовченко подал заявление на Арсенал-Киев в Палату разрешения споров

Также Арсенал наказан трансферным баном – запретом на дозаявку новых игроков до тех пор, пока он не выплатит все, что предусмотрено этим решением Палаты споров. Итогами заседания мы довольны, спасибо за взвешенное решение, которое подтвердило правоту Сергея Викторовича", – цитирует Скоропашкина Sportarena.

Литовченко: Ни один футболист, который покинул Арсенал, не получил все ему причитающееся

Напомним, Литовченко возглавлял Арсенал-Киев, когда тот играл в Первой лиге. Под руководством наставника команда вышла в УПЛ, но в июне 2018 главным тренером команды был назначен Раванелли.

Теги
Сергей Литовченко Сергей Литовченко Арсенал-Киев Арсенал-Киев Палата по разрешению споров ФФУ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
57
мин
Манчестер Сити
21:45
Фулхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук