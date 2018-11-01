Арсенал-Киев проиграл дело Литовченко: трансферный бан и 500 тысяч гривен за расторжение контракта

В Палате по разрешению споров ФФУ было рассмотрено дело Сергея Литовченко и Арсенала-Киев.

Юрист Илья Скоропашкин, который представлял интересы Сергея Литовченко, рассказал о решении Палаты споров ФФУ.

"Палата по разрешению споров признала, что футбольный клуб Арсенал-Киев разорвал контракт с Сергеем Викторовичем незаконно. Нам удалось добиться своих целей: было решено, что клуб выплатит компенсацию Сергею Литовченко за безосновательный разрыв контракта в сумме 500 тысяч гривен, а также задолженности по зарплате. Причем, к моменту ее фактической выплаты.

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Также Арсенал наказан трансферным баном – запретом на дозаявку новых игроков до тех пор, пока он не выплатит все, что предусмотрено этим решением Палаты споров. Итогами заседания мы довольны, спасибо за взвешенное решение, которое подтвердило правоту Сергея Викторовича", – цитирует Скоропашкина Sportarena.

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Напомним, Литовченко возглавлял Арсенал-Киев, когда тот играл в Первой лиге. Под руководством наставника команда вышла в УПЛ, но в июне 2018 главным тренером команды был назначен Раванелли.