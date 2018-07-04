Арсенал-Киев подпишет итальянского защитника Сепе

ащитник Антонио Сепе может продолжить карьеру в киевском Арсенале.

Арсенал-Киев вскоре объявит о подписании 26-летнего защитника Антонио Сепе, сообщает Tuttomercatoweb.

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Последним клубом итальянца был Катандзаро, который выступает в Серии С (3 дивизион).

К этому клубу Сепе присоединился зимой 2018 года и сыграл в 8 матчах.

Арсенал-Киев по итогам сезона 2017/2018 пробился в УПЛ, после чего клуб возглавил экс-футболист Ювентуса Фабрицио Раванелли.