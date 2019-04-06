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Арсенал-Киев на выезде разобрался с Черноморцем

18:54 34 Читати українською
Арсенал-Киев на выезде разобрался с Черноморцем
Черноморец – Арсенал-Киев – 1:3 / ФК Черноморец

В матче 23-го тура УПЛ Арсенал-Киев без труда обыграл Черноморец.

62’ Артем Чорний
 
Гаэтан Мисси Мезу Коукаку 5’
Сергей Вакуленко 25’
Павел Ореховский 37’
5’ Гаэтан Мисси Мезу Коукаку
25’ Сергей Вакуленко
37’ Павел Ореховский
62’ Артем Чорний

Арсенал-Киев достаточно легко справился с Черноморцем. Уже на 5 минуте Пидкивка выбил мяч в поле, защитник поскользнулся и Мисси убежал от Грачева. Вратарь выбежал на перехват, но нападающий его обыграл и закатил мяч в пустые ворота. В середине тайма Мищенко сфолил в своей штрафной, и Вакуленко реализовал пенальти, а Ориховский до перерыва техничным ударом сделал счет разгромным.

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Во втором тайме Черноморец пытался исправить ситуацию, и даже смог сократить отставание, Чорний переправил мяч фактически в пустые ворота. Однако в итоге Арсенал-Киев праздновал победу в матче.

Благодаря этой победе Арсенал-Киев набрал 15 очков и приблизился к Черноморца, который с 16 пунктами остался на предпоследнем месте.

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Черноморец Черноморец Арсенал-Киев Арсенал-Киев Черноморец - Арсенал-Киев
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