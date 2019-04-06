Арсенал-Киев на выезде разобрался с Черноморцем

В матче 23-го тура УПЛ Арсенал-Киев без труда обыграл Черноморец.

Арсенал-Киев достаточно легко справился с Черноморцем. Уже на 5 минуте Пидкивка выбил мяч в поле, защитник поскользнулся и Мисси убежал от Грачева. Вратарь выбежал на перехват, но нападающий его обыграл и закатил мяч в пустые ворота. В середине тайма Мищенко сфолил в своей штрафной, и Вакуленко реализовал пенальти, а Ориховский до перерыва техничным ударом сделал счет разгромным.

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Во втором тайме Черноморец пытался исправить ситуацию, и даже смог сократить отставание, Чорний переправил мяч фактически в пустые ворота. Однако в итоге Арсенал-Киев праздновал победу в матче.

Благодаря этой победе Арсенал-Киев набрал 15 очков и приблизился к Черноморца, который с 16 пунктами остался на предпоследнем месте.