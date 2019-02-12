Арсенал-Киев может подписать Таргамадзе

Давид Таргамадзе может стать игроком Арсенала-Киев.

29-летний грузинский хавбек может подписать контракт с Арсеналом-Киев, перейдя в столичный клуб на правах свободного агента, сообщает FootBoom.

Капитан Арсенала-Киев Майданевич покинул столичный клуб

К слову, Таргамадзе в Украине известный по выступлениям за Александрию, Шахтер и Ильичевец (сегодня Мариуполь). Последним клубом грузина был Сабуртало, с которым Таргамадзе выиграл чемпионат Грузии.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал-Киев усилится Темуром Парцванией.