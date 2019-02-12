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Арсенал-Киев может подписать Таргамадзе

12 февраля 09:21 225 Читати українською
Арсенал-Киев может подписать Таргамадзе
Давид Таргамадзе / Александрия

Давид Таргамадзе может стать игроком Арсенала-Киев.

29-летний грузинский хавбек может подписать контракт с Арсеналом-Киев, перейдя в столичный клуб на правах свободного агента, сообщает FootBoom.

Капитан Арсенала-Киев Майданевич покинул столичный клуб

К слову, Таргамадзе в Украине известный по выступлениям за Александрию, Шахтер и Ильичевец (сегодня Мариуполь). Последним клубом грузина был Сабуртало, с которым Таргамадзе выиграл чемпионат Грузии.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал-Киев усилится Темуром Парцванией.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Арсенал-Киев Арсенал-Киев Давид Таргамадзе Давид Таргамадзе
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