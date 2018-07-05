Арсенал-Киев могут покинуть 15 игроков

Костяк команды, которая выиграла Первую лигу в сезоне 2017/18, может покинуть состав киевского Арсенала в межсезонье.

К старту нового сезона ряды "канониров" могут покинуть до 15-ти игроков, сообщает Sport Arena.

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Арсенал-Киев уже покинули Андрей Деркач, Иван Трубочкин, Артем Старгородский, Александр Ермаченко и Александр Батальский. Связано это с ощутимым обновлением состава, которое начал новоиспеченный тренер столичного клуба Фабрицио Раванелли. По информации издания, количество забракованных новым штабом игроков может вырасти до 10-15.

Пока остается неизвестным, в каком статусе они покидают Арсенал-Киев, ведь большинство имеет действующие соглашения с "канонирами".