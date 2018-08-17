Арсенал-Киев и Черноморец расписали боевую ничью

Матч-открытие 5-го тура УПЛ между Арсенал-Киев и Черноморцем завершился вничью. На гол Майданевича в первом тайме через девять минут точным выстрелом ответил Бабенко.

В матче между Арсеналом-Киев и Черноморцем было четыре интриги: добудут ли киевляне первые очки, продолжат ли их набор одесситы, отдадут ли обещанную руководством Арсенала пачку пищевой приправы первым 250 болельщикам, которые придут на стадион, и придут ли 250 болельщиков вообще? Словом, матч имел свою изюминку.

К сожалению, список интриг выглядел интереснее, чем сам матч. Большинство остроты и голы состоялись в первом тайме, в то время как во втором до 75-й минуты команды нанесли два удара на двоих – это игроки Арсенала-Киев дважды не попали в створ. Арсенал вообще начинал лучше, вырвавшись вперёд на 26-й минуте после непростой подачи Ореховского с углового – её после скидки партнёра замкнул головой Майданевич. Игроки Черноморца протестовали, считая, что соперник сыграл рукой, однако арбитр Игорь Пасхал показал на центр поля. Впрочем, как и в матче против Мариуполя в позапрошлом туре, Арсенал не долго имел преимущество. Уже через 9 минут Черноморец сравнял счет: одесситы провели позиционную атаку, Савченко выполнил классную подачу в штрафную, а Бабенко замкнул её красивым ударом слета – 1:1.

Второй тайм, как уже говорилось выше, не имел моментов, которые заслужили бы особое внимание читателя. Вы когда-то смотрели УПЛ? Вот во втором тайме было примерно то, что вы могли там увидеть – бей-беги, подача-вынос, несколько неточных ударов и финальный свисток, который зафиксировал боевую ничью со счетом 1:1. Арсенал-Киев набрал первое очко и забил второй гол в чемпионате, однако не покинул последнюю строчку турнирной таблицы, в то время как Черноморец набрал восьмое очко. Подопечные Ангела Червенкова идут на четвёртой позиции.

Чемпионат Украины 2018/2019, 5-й тур

Арсенал-Киев – Черноморец – 1:1

Голы: Майданевич, 26 – Бабенко, 35