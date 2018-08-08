Арсенал-Киев дозаявил на УПЛ полузащитника Ебли

Полузащитник Кертис Ебли попал в заявку киевского Арсенала на сезон 2018/19 Украинской Премьер-лиги.
Француз Кертис Ебли продолжит карьеру в Арсенал-Киев и уже заявлен за киевлян на этот сезон украинской Премьер-лиги.
Соответствующая информация появилась на официальном сайте УПЛ.
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21-летний футболист является воспитанником Нанси, однако Ебли так и не сыграл ни одного матча за основную команду этого клуба.
Кроме этого, Кертис успел поиграть в Серии Б за Бари, где за три года сыграл 2 матча.
Отметим, клубный сайт "пушкарей" пока официально не объявлял о трансфере Ебли.
К слову, Арсенал проигралтри стартовые игры УПЛ и не набрал ни одного очка.
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