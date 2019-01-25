Арсенал-Киев до сих пор не закрыл долги по зарплате

Финансовая ситуация в столичном Арсенале-Киев во время зимнего перерыва не улучшилась.

"Канониры" не погасили задолженность перед игроками за время зимней паузы. Об этом полузащитник Арсенала-Киев Юрий Вакулко рассказал в комментарии Футбол 1.

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"Во время отпуска выплатили одну зарплату. Перед сбором сказали, что выплатят еще одну. Посмотрим, даст Бог, все образуется. Главная задача сейчас – набрать хорошую форму и остаться в Премьер-лиге", – заявил Вакулко.

Отметим, что Арсенал-Киев замыкает турнирную таблицу УПЛ. Зимой "канониры" сменили главного тренера – вместо Вячеслава Грозного команду возглавил Игорь Леонов.

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