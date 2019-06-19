"Арсенал-Киев больше похож на любительский клуб, чем на профессиональный", – экс-игрок киевлян раскритиковал клуб

Экс-игрок Арсенала-Киев Стефан Евтоски рассказал о недостатках в функционировании киевского клуба.

"Игроки меня приняли хорошо, но отношение руководства меня очень разочаровало. Они ничего не платили и относились к тебе не как к футболисту.

В Арсенале-Киев были футболисты, которые играли на контору, – Баланюк

Мы никогда не знали, когда получим зарплату. Что там говорить, нам выдали один тренировочный комплект формы. Но, нас постоянно в чем-то обвиняли. Все это было больше похоже на любительский клуб, чем на профессиональный.

Атмосфера в команде была катастрофической, о чем можно говорить, если футболисты видеть друг друга не хотели. Хотя сначала при Раванелли все было прекрасно, но потом начались проблемы. После прихода Грозного результаты вроде улучшились, чего не могу сказать об атмосфере.

"Я не знаю, что будет с клубом", – Леонов прокомментировал вылет Арсенала-Киев из УПЛ

Мне должны зарплату за шесть месяцев, при этом мне и квартиру не оплачивали десять месяцев", – пеердае слова Стефана Евтоски Profootball.ua