Арсенал-Киев – Ворскла: анонс матча УПЛ

Арсенал-Киев принимает Ворсклу в рамках заключительного матча 22-го тура чемпионата Украины. Анонс и прогноз на поединок читайте на Футбол 24.

Арсенал-Киев – Ворскла

18 марта, 17:00, Киев, стадион имени В. Лобановского

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

После вчерашней победы Львова и ничьи Мариуполя Ворскла с 28 очками оказалась аж на седьмой позиции, отставая от азовцев на два зачётных балла. Таким образом, для прорыва в первую шестёрку УПЛ полтавчане вынуждены играть против Арсенала-Киев исключительно на победу. На бумаге три очка с аутсайдером кажутся решённым делом, но есть одно но: весной Ворскла не просто не выигрывала – она ​​даже не забила ни одного гола, пропустив при этом сразу семь. Кроме того, в домашнем матче первого круга "зелёно-белые" умудрились стать одной из трёх команд, которую Арсенал-Киев переиграл (0:2).

Статистика противостояния Арсенала-Киев против Ворсклы

Всего: 39 матчей, 18 побед Арсенала-Киев, 7 ничьих, 14 побед Ворсклы. Разница мячей - 47:33

В Премьер-лиге: 36 матчей (+17, =6, –13, 45:31)

После зимнего перерыва "канониры" стали даже несколько крепче. Под руководством Игоря Леонова собрано много перспективных и даже известных футболистов вроде Михаила Мудрика, Владислава Калитвинцева, Вячеслава Танковского, Александра Ковпака или Гегама Кадимяна. Наново собранный состав совершенно не сыгран, но весной ему удалось в меньшинстве победить Олимпик (0:1) и неплохо держаться с Десной. Если Ворскла действительно хочет в верхнюю шестёрку, то ей придётся отказаться от закидывания шапками и выложиться на полную – в конце концов, фанаты этого уже заждались.

Чижов: В Ворскле есть большие проблемы с заработной платой

"Изюминки" матча:

– Безвыигрышный клубный рекордный домашний сериал Арсенала-Киев в УПЛ длится 11 матчей (2 ничьи, 9 поражений)

– Пропускная серия "канониров" на своём поле длится на протяжении рекордных для чемпионатов Украины 23-х матчей, в которых команда пропустила 41 мяч.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Кане, Чижов (Ворскла)

Под вопросом: Скляр, Чеснаков, Шарпар, Кравченко (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Арсенал-Киев – Ворскла

Арсенал-Киев: Пидкивка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубинчак – Ориховский, Танковский – Калитвинцев, Козак, Кадимян – Мезу

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур – Габелок, Шарпар – Мысык, Шехич, Ребенок – Коломоец

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Ворскле будет очень непросто, но класс, опыт и сыгранность подопечных Василия Сачко находятся на качественно ином уровне. Полтавчанам отступать больше некуда, поэтому они будут играть с невероятной заряженностью на победу – и, вероятно, добудут её.