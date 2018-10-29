Арсенал-Киев – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека после игры с Арсеналом-Киев подчеркнул закономерность победы своей команды и прокомментировал игру Виктора Коваленко.

"В этом матче полностью доминировал Шахтер. Мы создавали моменты, играли с командой, которая фактически полностью закрылась в обороне. В первом тайме наша игра была недостаточно быстрой, но все равно мы создали много моментов. Первый гол забили вполне закономерно. Мы часто находились у штрафной соперника.

Во втором тайме у нас стало больше свободного пространства, мы продолжали создавать моменты. Сегодняшний результат абсолютно справедлив. Стоит вспомнить, что недавно Арсенал-Киев играл с Динамо и проиграл лишь 0:1, они также выиграли на выезде (у Ворсклы – прим. "Футбол 24"), эта команда добавляет, растет, поэтому мы прекрасно понимали, что нельзя расслабляться . И сегодня мои ребята провели серьезную работу.

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Игра Коваленко? Мы всегда верили в него. В последнее время он добавляет, набирает форму. А критику, которая всегда постоянно звучала в сторону Коваленко, я, честно говоря, не понимаю. Это многообещающий молодой игрок, который заслуживает нашего доверия. И сегодня он провел очень хорошую игру.

Следующие важные матчи? Сейчас у нас есть травмированные игроки, дисквалифицированные, потому что сегодня не могли играть Мораес и Кайоде. У нас очень плотный календарь, большое количество матчей за такой короткий период. И сейчас очень важно правильно распределять игроков. Сейчас выступают те, кто не так много играют, и они пытаются это использовать", – сказал португалец после матча с киевским Арсеналом", - подытожил Фонсека на послематчевой пресс-конференции.

К слову, Шахтер разгромил Арсенал-Киев в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги

Арсенал-Киев – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча