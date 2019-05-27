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Арсенал-Киев – Карпаты: матч пройдет со зрителями

17:39 7 Читати українською
Арсенал-Киев – Карпаты: матч пройдет со зрителями
Олег Кос / ФК Карпаты

Поединок 32 тура УПЛ между Арсеналом Киев и Карпатами состоится со зрителями на трибунах.

 

УАФ решила позволить Арсенала-Киев и Карпатам сыграть в матче 32 тура УПЛ со зрителями на трибунах стадиона Динамо им. Валерия Лобановского, сообщает Tribuna.com.

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Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет наказал "канониров" матчем без болельщиков за удар арбитра Виктора Копиевского после матча с Черноморцем (3:3).

Поединок состоится 29 мая в 17:00. Карпаты находятся в зоне переходных матчей, тогда как Арсенал-Киев пока вылетает напрямую.

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