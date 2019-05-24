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Арсенал-Киев – Карпаты: матч 32-го тура УПЛ пройдет без зрителей

00:15 88 Читати українською
Арсенал-Киев – Карпаты: матч 32-го тура УПЛ пройдет без зрителей
Арсенал-Киев – Карпаты / ФК Карпаты

Столичный Арсенал-Киев получил наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

 

"Канониры" вынуждены будут провести следующий домашний поединок при пустых трибунах, сообщает телеканал "Футбол 1".

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Это решение обусловлено инцидентом, произошедшим после матча 28-го тура Премьер-лиги против одесского Черноморца (3:3), когда один из болельщиков киевлян ударил арбитра Виктора Копиевского в раздевалке.

К слову, поединок заключительного тура Арсенал-Киев – Карпаты состоится 29 мая. Этот матч может иметь решающее значение в борьбе за сохранение прописки в элите.

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