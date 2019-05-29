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Арсенал-Киев – Карпаты – 2:3 – видео голов и обзор матча

21:40 36 Читати українською
Арсенал-Киев – Карпаты – 2:3 – видео голов и обзор матча
Арсенал-Киев – Карпаты

Карпаты победили Арсенал-Киев в матче последнего тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

4’ Александр Ковпак
90+2’ Артур Авагимян
 
Андрей Нестеров 18’
Сергей Мякушко 21’
Денис Мирошниченко 45+2’
4’ Александр Ковпак
18’ Андрей Нестеров
21’ Сергей Мякушко
45+2’ Денис Мирошниченко
90+2’ Артур Авагимян

Карпаты быстро пропустили, но еще в первом тайме забили три гола. Уже в добавленное ко второму тайму время Арсенал-Киев забил второй мяч. Следовательно, победа "львов" со счетом 3:2.

Карпаты победили Арсенал-Киев и отправили киевлян в Первую лигу – львовяне сыграют в плей-офф с Волынью

Таким образом, Карпаты набрали 33 зачетных балла, оставшись на десятой позиции в зоне плей-офф за УПЛ. Соперником львовян станет луцкая Волынь, а матчи будут сыграны 4-го и 8-го июня. Арсенал-Киев с 26 очками не смог подняться с последнего места, вылетев в Первую лигу.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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