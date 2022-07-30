23-летний атакующий хавбек отлично адаптировался в Лондоне. Сегодня он был избран новым капитаном, сообщает пресс-с лужба клуба . Предыдущим владельцем повязки был Гранит Джака.

Арсенал официально отправил конкурента Зинченко во Францию

Эдегор ранее выступал за Реал, но не смог убедить тренерский штаб в своей важности. Зимой 2021-го мадридцы отдали Мартина в аренду в Арсенал, а уже летом "канониры" выкупили его за 35 млн. Норвежец завоевал себе место в основе и стал ведущим игроком в команде Микеля Артеты.

В общей сложности Эдегор провел в красной футболке 60 официальных поединков (9 голов и 7 ассистов). В АПЛ выйти с капитанской повязкой он сможет в пятницу, 5 августа, в матче против Кристал Пелас.

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