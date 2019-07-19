Арсенал избрал нового капитана после бойкота Косьельни

В лагере лондонского Арсенала произошла смена лидеров.

Хавбек Гранит Джака станет новым капитаном "канониров", сообщает The Telegraph.

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Ранее обладателем капитанской повязки в лондонском клубе был защитник Лоран Косьельни. Однако, из-за конфликта с руководством клуба, фрацуза лишили повязки.

Напомним, Лоран отказался лететь с командой в США на предсезонный тур. В лагере Арсенала рассматривают возможность продажи защитника.

В прошлом сезоне АПЛ Джака провел 29 матчей, в которых отметился 4-мя голами и двумя ассистами.

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