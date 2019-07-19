toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Арсенал избрал нового капитана после бойкота Косьельни

10:07 85 Читати українською
Арсенал избрал нового капитана после бойкота Косьельни
Гранит Джака / Фото ФК Арсенал

В лагере лондонского Арсенала произошла смена лидеров.

Хавбек Гранит Джака станет новым капитаном "канониров", сообщает The Telegraph.

"Арсенал подпишет 3-4 звездных игроков, которые мгновенно усилят команду", – Эмери

Ранее обладателем капитанской повязки в лондонском клубе был защитник Лоран Косьельни. Однако, из-за конфликта с руководством клуба, фрацуза лишили повязки.

Напомним, Лоран отказался лететь с командой в США на предсезонный тур. В лагере Арсенала рассматривают возможность продажи защитника.

В прошлом сезоне АПЛ Джака провел 29 матчей, в которых отметился 4-мя голами и двумя ассистами.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ

blog_ava
Динамо будет сотрудничать со Слованом: между командами состоится трансфер уже на следующей неделе, – СМИ
00:20
838
Теги
Англия Лоран Косьельни Лоран Косьельни Гранит Джака Гранит Джака Арсенал Арсенал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
57
мин
Сенегал
22:00
Алжир
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук