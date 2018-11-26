Арсенал интересуется одноклубником Малиновского в Генке

Полузащитник Генка Леандро Троссар может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

23-летний вингер Генка Леандро Троссар попал в сферу интересов лондонского Арсенала, сообщает The Sun.

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По информации издания, футболист может покинуть свой клуб за сумму в 12,5 миллиона евро.

"В Арсенале сказали мне, что Леандро обладает очень интересным профилем для них, и они внимательно следят за ним с августа. Они также добавили, что ему лучше остаться в Генке еще на год", – заявил агент игрока Джози Комхаир.

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Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Троссара 16 голов и 4 голевые передачи в 19 матчах за Генк, а его контракт с клубом истекает летом 2021 года.