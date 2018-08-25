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Арсенал интересуется Муссой Дембеле из Селтика

12:04 19 Читати українською
Арсенал интересуется Муссой Дембеле из Селтика
Мусса Дембеле / ФК Селтик

Форвард Селтика Мусса Дембеле может зимой перейти в лондонский Арсенал.

Арсенал нацелился на форварда Селтика Мусса Дембеле, сообщает La Provence. Француз интересует большое количество европейских клубов.

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В частности, Дембеле зимой связывали с Брайтоном, но переход в состав "чаек" не состоялся. Также футболистом интересуется Марсель.

"Канониры" смогут подписать нападающего только в январе, поскольку трансферное окно в Англии уже закрылось.

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