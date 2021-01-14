"Канониры" планируют усилить вратарскую позицию и снова вернулись к варианту с кипером каталонцев.

Лондонский Арсенал проявляет предметный интерес к 31-летнему голкиперу Барселоны Норберто Нето.

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Летом в переходе был заинтересован лично главный тренер "канониров" Микель Артета. Сейчас лондонский клуб хотел бы усилить вратарские ресурсы команды и готов провести переговоры об аренде бразильца до конца сезона с возможностью приобретения на постоянной основе летом, сообщает издание Sky Sports.

К слову, в летнее трансферное окно Барселона требовала за своего вратаря сумму в размере 21 млн евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро. Контракт Нето с "блаугранас" рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне Норберто принял участие в 9 встречах Барселоны во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов, а в 4 матчах отстоял на ноль.

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