В футбольном мире не утихают разговоры о чемпионской гонке в АПЛ. 26 апреля все может стать понятнее, ведь два главных претендента сойдутся между собой.

Прогноз перед поединком дал суперкомпьютер от FiveThirtyEight. По его мнению, "золото" текущего сезона АПЛ одержит Манчестер Сити. Шансы на это – 77%.

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На чемпионство Арсенала дают всего 23%. Попасть в зону Лиги чемпионов больше всего шансов, кроме "канониров" и "горожан", имеют Манчестер Юнайтед и Ньюкасл – 86% и 85% соответственно.

Напомним, что дуэль между Арсеналом (75 очков) и Манчестер Сити (70 пунктов и 2 матча в запасе) состоится уже 26 апреля в 22:00.

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