"В течение недели мы провели тяжелые матчи против Манчестер Юнайтед и в Лиге чемпионов, а сегодня встречались с мощным соперником. Снимаю шляпу перед стойкостью наших игроков. Очень сложно играть, когда высокий прессинг неэффективен, очень тяжело начинать атаки. У нас были некоторые контратаки. Результат, думаю, справедлив, Арсенал в целом играл лучше.

С тех пор, как закрылось трансферное окно, сплоченность на высоте. Сегодня было очень тяжело, у Арсенала есть все необходимое. Мы отлично отбились на угловых. Берем очко, нужно играть лучше, но такова реальность.

Мы были невероятно уставшие. Игра с Наполи была очень эмоциональной, а после дня восстановления мы потратили 4-5 часов на дорогу в Лондон. Многие футболисты устали, к тому же у нас много травмированных.

Арсенал боролся за два последних титула АПЛ и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, так что это очень сложный соперник.

Мы не пытаемся так играть (с пятью защитниками, – прим.), но приходится обороняться глубже и контратаковать, когда соперник играет лучше. Намерений так играть у нас нет", – цитирует Гвардиолу ВВС.

