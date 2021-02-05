Лондонские клубы устроят гонку за центрбеком "орлов", сообщает Bild.

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Фаворитом в борьбе за Н'Дика является Арсенал. В пользу "канониров" то обстоятельство, что интересы французского защитника представляет IBS Agency. Самым звездным клиентом этой агентской конторы является вингер лондонцев Николя Пепе. Также услугами таланта интересуется Саутгемптон, но шансы "святых" на подписание звездочки Айнтрахта минимальны.

В нынешнем сезоне Эван Н'Дика провел 12 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

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