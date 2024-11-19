Арсенал и Тоттенхэм проявили интерес к центральному полузащитнику Айнтрахта Хуго Ларссону, сообщает The Daily Briefing.

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Игрок может стать предметом серьезной конкуренции на трансферном рынке зимой. По информации источника, 20-летний футболист оценивается в около 70 миллионов фунтов стерлингов. Тоттенхэм следит за игроком с апреля, но ему придется бороться с другими претендентами.

Ливерпуль также был заинтересован в Ларссоне летом. Поэтому, вероятно, именно мерсисайдцы могут стать одними из основных претендентов на подписание Хуго этой зимой.

Напомним, Ларссон подписал контракт с Айнтрахтом до лета 2029 года. В этом сезоне он уже успел забить 3 гола и сделать 1 ассист в 16 матчах за клуб.

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