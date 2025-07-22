Виктор Дёкереш устроил драму вокруг своего будущего. Шведский форвард бунтует, требуя трансфера.

Манчестер Юнайтед договорился со Спортингом о трансфере Дёкереша – швед бунтует и выдвигает ультиматум

Арсенал предложил Спортингу 63,5 миллиона евро плюс 10 млн в качестве бонусов. Как сообщает журналист Daily Record Дункан Кастлес, лиссабонский клуб хочет получить 10 млн следующим образом: по 2,5 млн после того, как 27-летний игрок проведет 20-й, 40-й и 60-й матчи за "канониров", и еще 2,5 млн – в случае выхода в Лигу чемпионов.

Лондонцев такой вариант не устраивает. Кроме того, они рассчитывают разбить фиксированную сумму (63,5 млн) на 4 платежа, но за это Спортинг требует дополнительную плату в размере 1,2 млн.

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