Арсенал и Рома рассматривают неожиданный обмен игроками

Арсенал может предложить Роме нестандартное решение переговоров по Генриху Мхитаряну.

Лондонцы готовы отдать экс-звезду Шахтера и доплатить 11-13 млн фунтов за Джастина Клюйверта, информирует Daily Star.

Рома погрязла в космических долгах и вынуждена продавать главных звезд – Фонсека рискует потерять лидеров

Арсенал охотился на 21-летнего нидерландца еще со времен Аякса, однако в итоге тот выбрал Рому. Сын легендарного Патрика Клюйверта пока не смог в полную реализовать себя в Италии, и "канониры" настроены помочь Джастину с изменением среды. Рома не способна выкупить Мхитаряна у Арсенала, зато обмен позволит сохранить армянина и заработать немного денег. Соглашению может помочь совместный агент обоих игроков – Мино Райола.

Добавим, что контракт Клюйверта с "волками" рассчитан до июня 2023, цена за Transfermarkt – 22,5 млн евро. В сезоне 2019/20 он провел 27 матчей (в основном выходил на замену), оформив семь голов и два ассиста.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок