Арсенал и Ньюкасл будут бороться за хавбека Ювентуса
За полузащитником "Старой синьоры" Адриеном Рабьо следят сразу два коллектива английской Премьер-лиги.
Ювентус рассматривает вариант продажи французского хавбека уже во время зимнего трансферного окна, сообщает Tuttomercatoweb.
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Едва ли не главными претендентами на Рабьо называют английские Арсенал и Ньюкасл. Обе команды готовы побороться за игрока и выходить на Юве. Transfermarkt оценивает Адриена в 30 миллионов евро.
Отметим, что полузащитник выступает в Турине с 2019 года. В текущем сезоне Адриен Рабьо имеет стабильную игровую практику: 16 поединков во всех турнирах, но только одна результативная передача.
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