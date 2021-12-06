Ювентус рассматривает вариант продажи французского хавбека уже во время зимнего трансферного окна, сообщает Tuttomercatoweb .

Клопп хочет подписать Рэмзи – Ювентус подает хорошие сигналы

Едва ли не главными претендентами на Рабьо называют английские Арсенал и Ньюкасл. Обе команды готовы побороться за игрока и выходить на Юве. Transfermarkt оценивает Адриена в 30 миллионов евро.

Отметим, что полузащитник выступает в Турине с 2019 года. В текущем сезоне Адриен Рабьо имеет стабильную игровую практику: 16 поединков во всех турнирах, но только одна результативная передача.