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Арсенал и Милан могут обменяться полузащитниками

14:36 110 Читати українською
Арсенал и Милан могут обменяться полузащитниками
Лукас Торрейра и Франк Кессье / Tuttosport

Клубы рассматривают возможность двойного трансфера Лукаса Торрейры и Франка Кессье.

Игроки имеют шанс покинуть свои клубы уже этим летом, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Милан не прочь отпустить ивуарийца за сумму около 30 миллионов евро. Хотя Кессье и был лидером среднего звена "россонери" в сезоне 2018/19, но главный кандидат на пост тренера миланцев Марко Джампаоло планирует перестроить эту линию. Ему может помочь давний знакомый Лукас Торрейра, с которым итальянский специалист работал еще в Сампдории. Уругваец недоволен английским климатом, поэтому хочет вернуться на теплые Апеннины.

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Именно из-за этих обстоятельств издание предполагает, что Арсенал и Милан могут осуществить обмен своими хавбеками.

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