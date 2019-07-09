Арсенал и Манчестер Юнайтед поборются за хавбека Саутгемптона

Двое английских грандов заинтересованы в переходе хавбека Саутгемптона Марио Лемина.

Сразу несколько английских команд подали запрос Саутгемптону по трансферу их опорного полузащитника Марио Лемина. Среди клубов, которые интересуются габонцем, – Манчестер Юнайтед, Арсенал, Лестер и итальянская Аталанта, сообщает Daily Mail.

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К слову, Лемина перешел в Саутгемптон из Ювентуса летом 2017 года. В прошлом сезоне опорный полузащитник сыграл за "святых" 23 матча во всех турнрах, где забил гол и отдал результативную передачу.

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