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Арсенал и Манчестер Юнайтед поборются за хавбека Саутгемптона

17:38 72 Читати українською
Арсенал и Манчестер Юнайтед поборются за хавбека Саутгемптона
Марио Лемина / Саутгемптон

Двое английских грандов заинтересованы в переходе хавбека Саутгемптона Марио Лемина.

Сразу несколько английских команд подали запрос Саутгемптону по трансферу их опорного полузащитника Марио Лемина. Среди клубов, которые интересуются габонцем, – Манчестер Юнайтед, Арсенал, Лестер и итальянская Аталанта, сообщает Daily Mail.

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К слову, Лемина перешел в Саутгемптон из Ювентуса летом 2017 года. В прошлом сезоне опорный полузащитник сыграл за "святых" 23 матча во всех турнрах, где забил гол и отдал результативную передачу.

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Англия Арсенал Арсенал Марио Лемина Марио Лемина Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Саутгемптон Саутгемптон Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Арсенала
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