Арсенал и Манчестер Юнайтед будут бороться за ведущего хавбека Атлетико

Опорник Атлетико Томас Партей будет иметь много предложений, если задумается над сменой клуба.

Арсенал и Манчестер Юнайтед серьезно заинтересованы в услугах ганца, информирует Mirror.

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Контракт Томаса с Атлетико предусматривает клаусулу в размере 50 млн евро. Такая сумма не станет проблемой для грандов АПЛ, поэтому "матрасники" настроены подписать новое соглашение с игроком. Сообщается, что Интер и Рома также готовы принять участие в гонке, если Партей захочет сменить команду.

Добавим, что хавбек Атлетико отличился 3 голами и одним ассистом в 35 матчах сезона 2019/20.

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