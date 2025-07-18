Арсенал на своем официальном сайте объявил о подписании четырехлетнего контракта с нападающей из Ливерпуля Оливией Смит. Она будет играть под 15-м номером.

Чемпион Украины вынужден играть в старой форме – есть риск потерять еще и наставницу

Как информирует ВВС, Смит перешла в ряды "канониров" за 1 миллион фунтов стерлингов. Это – мировой рекорд трансферов среди женщин. Оливия побила предыдущий рекорд Наоми Гирму, которая в январе этого года перешла в Челси из Сан-Диего за 900 тысяч фунтов.

Платеж в размере 1 млн фунтов стерлингов будет осуществляться частями. Также "красные" получат процент с перепродажи футболистки.

Год назад Смит перешла из Спортинга в Ливерпуль за 200 тысяч фунтов. В своем дебютном сезоне она забила семь голов в 20 матчах женской Суперлиги, а Ливерпуль занял седьмое место.

Напомним, что Криштиану Роналду зарабатывает 1 млн фунтов стерлингов за два дня.

Евро-2025 среди женщин: Италия победила Норвегию и вышла в полуфинал – Хегерберг не реализовала второй пенальти